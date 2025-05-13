Kızılcık Şerbeti ekibi kutlama yemeğinde buluştu! Sibel Taşçıoğlu detayı dikkat çekti

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 100. bölümü kutladı. “Kızılcık Şerbeti” dizisi geçen cuma yayınlanan bölümle 100. bölümü geride bıraktı. Tüm oyuncuların ve set ekibinin katıldığı kutlama gecesinde gözler Sibel Taşçıoğlu'nu aradı.

KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİ 100. BÖLÜMÜ KUTLADI

“Kızılcık Şerbeti” dizisi geçen cuma 100. bölümü geride bıraktı. Dizisinin ekibi otelde düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ekibe teşekkür ederken senaristi Melis Civelek “200. bölümde buluşmak üzere” diyerek dizinin 6 sezon boyunca sürmesiyle ilgili hayalini paylaştı.

GÖZLER SİBEL TAŞÇIOĞLU'NU ARADI

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla büyük ses getiren Sibel Taşçıoğlu'nun kutlama yemeğinde olmamasına yorum yağdı. 96 bölüm Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ekibe dargın olduğu iddiaları da bu olayın ardından daha da alevlendi. Sosyal medya ise "Keşke Sibel Taşçıoğlu’da gecede yer alsaydı. Kızılcık Şerbeti’nin en önemli karakterlerinin başındaydı Pembe. Sibel Hanım’da 96 bölüm emek verdi", "Sibel Taşçıoğlu neden yok" gibi yorumlar yapıldı.