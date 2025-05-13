Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti ekibi kutlama yemeğinde buluştu! Sibel Taşçıoğlu detayı dikkat çekti

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ekibi, dün akşam gerçekleşen etkinlikle 100. bölümü kutladı. Tüm oyuncu kadrosu etkinlikte yer alırken, Sibel Taşçıoğlu'nun olmamasına sosyal medyada yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti ekibi kutlama yemeğinde buluştu! Sibel Taşçıoğlu detayı dikkat çekti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:52

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 100. bölümü kutladı. “Kızılcık Şerbeti” dizisi geçen cuma yayınlanan bölümle 100. bölümü geride bıraktı. Tüm oyuncuların ve set ekibinin katıldığı kutlama gecesinde gözler Sibel Taşçıoğlu'nu aradı.

KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİ 100. BÖLÜMÜ KUTLADI

“Kızılcık Şerbeti” dizisi geçen cuma 100. bölümü geride bıraktı. Dizisinin ekibi otelde düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ekibe teşekkür ederken senaristi Melis Civelek “200. bölümde buluşmak üzere” diyerek dizinin 6 sezon boyunca sürmesiyle ilgili hayalini paylaştı.

Kızılcık Şerbeti ekibi kutlama yemeğinde buluştu! Sibel Taşçıoğlu detayı dikkat çekti

GÖZLER SİBEL TAŞÇIOĞLU'NU ARADI

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla büyük ses getiren Sibel Taşçıoğlu'nun kutlama yemeğinde olmamasına yorum yağdı. 96 bölüm Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ekibe dargın olduğu iddiaları da bu olayın ardından daha da alevlendi. Sosyal medya ise "Keşke Sibel Taşçıoğlu’da gecede yer alsaydı. Kızılcık Şerbeti’nin en önemli karakterlerinin başındaydı Pembe. Sibel Hanım’da 96 bölüm emek verdi", "Sibel Taşçıoğlu neden yok" gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti ekibi kutlama yemeğinde buluştu! Sibel Taşçıoğlu detayı dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roman müziğinin ünlü ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.