Cansu Canan Özgen'in oğluna bakıcısı şiddet uyguladı! Parkta herkes gördü

22 May 2024 07:30 - Güncelleme : 22 May 2024 07:30

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen ve eşi Erden Eryüz'ün 3 yaşındaki oğullarının parkta bakıcısı tarafından darp edildiği iddia edildi. Geçtiğimiz temmuz ayında küçük Ali'nin bakıcısı tarafından ötü muamele gördüğünü fark eden komşuları anne babasını arayarak durumu anlattı. Dehşete kapılan çift karakola giderek şikayetçi oldu. Bakıcı ise olayın başka bir sebeple olduğunu anlatarak kendini savundu.

İddiaya göre 21 Temmuz 2023 günü Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu Ali E. Bakıcısı Uktamoy M. ile birlikte Eyüp'te bulunan parka gitti. Parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi. Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Ali E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı.

BAKICI KENDİNİ SAVUNDU: "KÖPEK PİSLİĞİNİ YUTMASI KAYGISIYLA VURDUM"

Durumu öğrenen ünlü sunucu Cansu Canan Özgen ve eski basketbolcu eşi Erden Eryüz polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu.

Uktamoy M. karakoldaki ifadesinde, 6 aydır Ali'nin bakıcısı olduğunu kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını evladı gibi kendisini sevdiğini söyledi. Ali'nin parkta köpek pisliğini eline aldığını yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.

Uktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını söyledi. Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

HAPİS İSTENİYOR

Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.