Güldür Güldür'ün efsane isimlerinden biri Onur Buldu geri dönüyor
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 May 2024 03:56 - Güncelleme : 22 May 2024 03:57
Güldür Güldür programı yeni sezonda bir bir eski efsane kadroyu bir araya topluyor. Onur Buldu'nun da ekibe geri döneceği öğrenildi.
'Bilal' ve daha nice karakteriyle unutulmaz performanslar sergileyen Onur Buldu, Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birçok dizi ve filmlerde rol alan Onur Buldu yeni sezonda Güldür Güldür Show’daki yerini alacak.
Oyuncu son olarak Cengiz Karabekir’in "Paranoya" filminde Ege Kökenli’yle başrol oynadı.
Güldür Güldür Show’un dikkat çeken karakterlerinden 'Naime'ye hayat veren Ecem Erkek'in de ekibe geri döneceği kulislere bomba gibi düşmüştü.
Kaynak: tgrthaber.com