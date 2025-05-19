Cardi B Hürrem Sultan'lı gönderme yaptı! Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi

Daha önce Muhteşem Yüzyıl seyrettiğini belirten dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Nurbanu Sultan'ı sevmediğini söyleyerek Hande Doğandemir'e adeta kafayı takmıştı. Yıllar önce açıklama yapan Hande Doğandemir, "Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim." ifadelerini kullanmıştı. Cardi B'den yeni hamle geldi.

CARDI B'DEN HÜRREM SULTAN'LI GÖNDERME

Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslenmişti. Şarkıcı, "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" demişti.

Muhteşem Yüzyıl ve Hürrem Sultan hayranlığı bitmeyen dünyaca ünlü rapçiden yeni paylaşım geldi. Hürrem Sultan'ın fotoğrafını paylaşan Cardi B, "Ama bütün masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" ifadelerini kullandı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle büyük üne kavuşan oyuncu Meryem Uzerli de Cardi B'ye cevap vererek; "Çünkü stratejik planla karışık daha keyifli" dedi.