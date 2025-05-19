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 | Dilek Ulusan

Cardi B Hürrem Sultan'lı gönderme yaptı! Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi

Geçtiğimiz yıllarda Muhteşem Yüzyıl izlediğini açıklayan Cardi B'den yeni hamle geldi. Hürrem Sultan'lı gönderme yapan Cardi B'ye Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi.

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Cardi B Hürrem Sultan'lı gönderme yaptı! Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 16:27

Daha önce Muhteşem Yüzyıl seyrettiğini belirten dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Nurbanu Sultan'ı sevmediğini söyleyerek Hande Doğandemir'e adeta kafayı takmıştı. Yıllar önce açıklama yapan Hande Doğandemir, "Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim." ifadelerini kullanmıştı. Cardi B'den yeni hamle geldi.

CARDI B'DEN HÜRREM SULTAN'LI GÖNDERME

Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslenmişti. Şarkıcı, "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" demişti.

Cardi B Hürrem Sultan'lı gönderme yaptı! Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi

Muhteşem Yüzyıl ve Hürrem Sultan hayranlığı bitmeyen dünyaca ünlü rapçiden yeni paylaşım geldi. Hürrem Sultan'ın fotoğrafını paylaşan Cardi B, "Ama bütün masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" ifadelerini kullandı.

Cardi B Hürrem Sultan'lı gönderme yaptı! Meryem Uzerli'den cevap gecikmedi

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle büyük üne kavuşan oyuncu Meryem Uzerli de Cardi B'ye cevap vererek; "Çünkü stratejik planla karışık daha keyifli" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

CARDI B KAÇ YAŞINDA?
Belcalis Marlenis Almánzar; bilinen sahne adı ile Cardi B; Amerikan rapçi, söz yazarı Cardi B, 11 Ekim 1992 doğumludur. . RIAA'nın En İyi Sanatçılar (Dijital Satışlar) sıralamasında tüm zamanların en çok sertifika elde eden kadın rapçisi ve en çok sertifika elde eden on kadın sanatçı arasında yer alıyor.
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