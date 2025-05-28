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 | Dilek Ulusan

Çelik Erişçi meslektaşlarının bayramdaki sahne ücretlerini böyle ti'ye aldı

Bayramda sahne alacak ünlülerin sahne ücretleri belli oldu. Çelik Erişçi, meslektaşlarını ti'ye alarak bayramdaki sahne ücretlerini diline doladı. Para sayarken çekilen görüntülerini yayımlayan Çelik Erişçi; "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık" dedi.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 10:21

1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisi olan Çelik, son sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Her yıl ünlü isimlerin bayramdaki sahne ücretleri gündem oluyor. Bu yıl da Çelik Erişçi bayramda sahne fiyatlarına göndermede bulundu.

ÇELİK ERİŞÇİ'DEN MESLEKTAŞLARINA BAYRAM GÖNDERMESİ

Kurban Bayramı yaklaşırken ünlü isimlerin de sahne ücretleri belli oldu. İddialara göre; Kurban Bayramı'nda; Gülşen 10 milyon TL, Tarkan 1 milyon Dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL), Hadise 5 milyon TL, Özcan Deniz 6.2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL ücret alacak. Para sayarken çekilen görüntülerini yayımlayan Çelik Erişçi bayramdaki sahne ücretlerini ti'ye alarak video paylaştı. Çerlik, "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık. Oh be çatır çatır yiyelim şunları... 'Parayla imanın kimde olduğu bilinmez' demiş atalarımız ama ne hikmetse bizim arkadaşların sahne ücretlerini bütün ülke biliyor. Eee imanın kimde olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey kaldı mı sahi? Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce para saymak ruhu rahatlatıyor ve huzur veriyormuş, uykuya dalmayı kolaylaştırıyormuş. Ben de sizin için güzel rüyalara vesile olayım dedim" ifadelerini kullandı.

Çelik Erişçi meslektaşlarının bayramdaki sahne ücretlerini böyle ti'ye aldı

Çelik Erişçi'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan türkücü Hatice de "Şişirme sahne fiyatlarından artık gına geldi ama bunu sen ben biliyoruz, halk neyi görürse ona inanıyor maalesef... Video süper canım" yorumunu yaptı.

Çelik Erişçi meslektaşlarının bayramdaki sahne ücretlerini böyle ti'ye aldı
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Sıkça Sorulan Sorular

ÇELİK ERİŞÇİ KİMDİR?
12 Mayıs 1966 doğumlu Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti. Yirminin üzerinde albüm çıkaran Çelik'in popüler parçaları arasında 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yaman Sevda’ adlı şarkılar bulunur.
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