Çelik, Hatay depremzedelerini unutmadı! Esnaftan veresiye defterlerini toplayan Çelik'ten güzel hareket

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden olan şarkıcı Çelik, maddi-manevi ülkecek zor günler geçirdiğimiz şu günlerde soğuyan kalplerimizi sıcacık yapacak anlamlı bir harekette bulundu. Daha öncesinde yaşanan İzmir depremi sonrasında çıkan yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden ekip ve vatandaşlara sağladığı destekle gündeme gelen Çelik, yine yeniden halkın takdirini kazandı. Çelik, şimdi ise İskenderun ve Hatay'daki depremzedelere el uzatıp borçları kapatmasıyla yeniden gündemde.

HERKES ONU KONUŞUYOR! ÇELİK'TEN ALKIŞLANACAK HAREKET

Yakın zamanda İzmir yangınında destek çıktığı gibi şimdi de Hatay depremzedelerine el uzatan Çelik, Hatay'da durumu olmayıp yardıma muhtaç ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapattı.

Hatay'da geliri olmayıp zor durumda olan kişilerin ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak gıda koli yardımı ulaştıran Çelik, bu davranışıyla beraber On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in dayanışma ve paylaşma ayı olduğunun ruhuna dikkat çekti.

YARDIMSEVER SANATÇI ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Aktif kullandığı Instagram hesabında takipçilerine yeni bir gönderi paylaşan Çelik, depremzedelere yaptığı yardımla gündeme gelmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Ramazan paylaşmak demek, hoşgörü ve nezaket demek. İhtiyacı olana el uzatmak, gönülleri hoş etmek, sohbet etmek. Depremzedelerimizin yeniden hayatını kurma çabasına bir su damlası olsa ortak olduk. Kimine gıda kolisi ulaştırdık, kimine fitre dağıttık, kiminin bakkal ve eczane borçlarını kapattık ve devam ediyoruz...

Birkaç gün Hatay’dayım. Bayram Bey ve Petek Pastanesine ayrıca destekleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Her adımda bize yardımcı oldular.

Sahada uzun bir günün ardından İskenderun’da bir ramazan etkinliği sahnesine davet edilince, kıramadım ve özür dileyerek çamurlu üstüm başımla kendimi sahnede buldum.

Duygulu anlardı benim için çünkü, bir çoğunuz bilmez hatırlamaz ancak benim hayatımda ilk kez sahneye çıktığım yer de yıllar önce İskenderun’du. Yine İskenderunlular ile bir araya gelmek ve ramazan coşkusunu bir arada yaşamak beni gerçekten mutlu etti.