Celil Nalçakan son sağlık durumunu anlattı! Bir ay boyunca sadece tek bir besin tüketti

Sustalı Ceylan dizisinde rol alan oyuncu Celil Nalçakan, 6 saatlik geçirdiği ameliyat sonrası son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Şuanda gayet iyi olduğunu belirten Celil Nalçakan, "Bir ay boyunca sadece bebek mamasıyla beslendim" dedi.

Sıla, Keşanlı Ali Destanı, Poyraz Karayel, Kırımız Oda, Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan, 2025 yılında ise Sustalı Ceylan dizisiyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Mart ayında 6 saatlik süren bir ameliyat olan Celil Nalçakan, bir ay boyunca beslenme biçiminden bahsetti.

CELİL NALÇAKAN BİR AY BOYUNCA BEBEK MAMASIYLA BESLENDİ

Oyuncu Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuıran Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Nalçakan paylaşımına "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" notunu düştü. Arkadaşının doğum gününe katılan Celil Nalçakan, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada son sağlık durumundan bahsetti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Nalçakan, "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik. O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" şeklinde konuştu.