Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sitem etti! "Allah sizi ıslah etsin"

29 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:43

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde haberi gören oyuncu Celil Nalçakan yayınladığı videoyla sitem etti.

CELİL NALÇAKAN 'ÖLDÜ' HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Video yayınlayan Celil Nalçakan, "Yahu Allah sizi ıslah etsin be. 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim" diyerek takipçilerini uyardı.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978 Sivas doğumlu Celil Nalçakan, TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı.