Cem Adrian, Van konserinde saldırıya uğradı! Yüzüne şişe fırlatan kişiye verdiği cevap gündem oldu

07 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 09:59

Bu sene Van'da düzenlene Kültür Yolu Festivali olaylı başladı. 'Ne mutlu Türk'üm' diyene diyerek konseri bitiren Bengü'den sonra Cem Adrian da sahnede şişeli saldırıya uğradı.

Ünlü sanatçı şarkı söylediği sırada pet şişe fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, 'ama ben susamamıştım' diyerek konserine devam etti.

"BAYAĞI ÇALIŞMIŞ OLMALI Kİ HEDEFİ TAM DOĞRU VURDU"

Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian'ın, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etmesi kalabalıktan büyük takdir topladı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘ki ben dikeni de severim gülden ötürü...’ Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.