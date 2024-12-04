Cem Davran yine Hande Ataizi'ne taş attı! Ayça Ayşin Turan tepki gösterdi: Ayıp

04 Aralık 2024 12:21 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:23

Yıllar önce yayınlanan Ruhsar dizisinde karşılıklı rol alan Cem Davran ile Hande Ataizi'nin arası bundan 3 yıl önce sunduğu ödül gecesinde Cem Davran'ın sözleri nedeniyle açılmıştı. Dün Ayça Ayşin Turan ile bir araya gelen Cem Davran yine Hande Ataizi'ye göndermede bulundu.

39 Derecede Aşk filminin galasında Ayça Ayşin Turan’la beraber Cem Davran​ da katıldı. Yıllar önce birlikte ödül gecesi sunan iki isimden Cem Davran'dan yine Ruhsar dizisinde birlikte rol aldığı Hande Ataizi​'ne gönderme yaptı.

CEM DAVRAN YİNE HANDE ATAİZİ'NE TAŞ ATTI

Cem Davran, Ayça Ayşin Turan​ ile birlikte sunduğu ödül gecesinde Turan’ın Ruhsar dizisinin jenerik şarkısını söylemesi üzerine dizide partneri olan Hande Ataizi’ne gönderme yaparak “Aklıma tuvalet camı geldi nedense” demişti. Bu olay sonrası Hande Ataizi de “Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar’ın ruhuna ters” paylaşımıyla sinirlendiğini belli etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 39 Derecede Aşk filminin galasında Cem Davran, 2017’de Ayça Ayşin Turan’la birlikte sunduğu ödül törenini hatırlatarak, tekrar hande Ataizi'ne göndermede bulundu.

Bu duruma atıfta bulunan Cem Davran “Ayça yıllar önce çok gençken beraber ödül töreni sunmuştuk. Orada beni yakmıştı. Ruhsar’ın şarkısını söyleyerek…” dedi. Ayça Ayşin Turan “Ayıp” dedikten sonra “Söyleyeyim bir daha burada istersen” diye cevap verince Cem Davran “Sonu çok kötü oluyor, sonra darılanlar oluyor” diyerek yine Hande Ataizi'ne göndermede bulundu.