Cem Yılmaz da Yusuf Dikeç akımına katıldı! Elleri cebinde efsane olimpiyat pozunu verdi

07 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:50

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Yusuf Dikeç'in elleri cebinde duruşu damga vurdu. Elon Musk'tan Tom Hardy'e kadar pek çok ünlü isim efsane pozu paylaştı. Japon anime çizerleri Dikeç'in farklı farklı çizimlerini yaptı.

Türkiye'de ünlüler ve sporcular arasında da Yusuf Dikeç pozu efsane oldu. Nurgül Yeşilçay'ın poz vermesinden sonra Cem Yılmaz da akıma katıldı. Ünlü komedyen elleri cebinde nişan aldığı bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde atış yapmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.