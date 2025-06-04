Cem Yılmaz kendini şımarttı! Yeni motosikletinin fiyatı ortaya çıktı

Arabalara olan düşkünlüğü ile bilinen Cem Yılmaz, son olarak kendisine bir motosiklet aldı. Cem Yılmaz, ABD'den getirdiği parçalarla birlikte motosiklete 2,5 milyon TL ödeme yaptı.

Cem Yılmaz, gösterisi kapsamında Türkiye, Avrupa ve ABD'de sahneye çıkıyor. Yoğun tempoda çalışan Cem Yılmaz koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Kendini ödüllendiren Cem Yılmaz, değeri 2,5 milyon TL olan motosikleti satın aldı.

CEM YILMAZ, KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Kendisine satın aldığı motosiklete ABD'den özel olarak getirttiği parçaları da ekleten Yılmaz, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde para ödedi. Cem Yılmaz, başarılı geçen gösterilerin gururunu, yeni motosikletinin üzerinde verdiği özel duruşlu pozlarla gözler önüne serdi.

CEM YILMAZ NAFAKA KRİZİYLE GÜNDEMDE

Koleksiyonuna eklediği parçalarla çok konuşulan Cem Yılmaz, sık sık Ahu Yağtu ile girdiği nafaka tartışmalarıyla da gündemde. Cem Yılmaz, dolar kurundan bıkıp aylık 10 bin dolarlık nafakanın TL'ye çevrilmesini istemişti. “Artık bu yük fazla” diyerek mahkemeye başvurdu. İlk etapta nafaka 70 bin TL’ye düşürüldü derken, üst mahkeme olaya el attı tekrar 10 bin dolara hükmetti. Ahu Yağtu konuyla ilgili “O defter kapandı” şeklinde konuşsa da Cem Yılmaz bu süreci sahnesine taşıyıp, espri yapmayı da ihmal etmedi.