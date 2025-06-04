Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur kötü haberi paylaştı!

Babası Ferdi Tayfur'un vefatının ardından kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Sosyal medya hesabından kızına Necla Hira ismini verdiklerini belirten Tuğçe Tayfur, kötü haberi paylaştı.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, aile içi çekişmeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızının yoğun bakıma alındığını açıkladı.

TUĞÇE TAYFUR KÖTÜ HABERİ PAYLAŞTI

Tuğçe Tayfur, ameliyathanede çekilen duygusal bir fotoğrafla kızının doğduğunu açıkladı. “Necla Hira” ismini verdikleri kızlarının doğum sancısının gece 03.30 civarında başladığını, ancak plasentadan ayrılma riski nedeniyle acil doğuma alındıklarını belirten Tuğçe Tayfur, yoğun bakım riski bulunan bebeğinin sağlık durumu için dualar istedi.

Şimdi biliyorumki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Kan değeri düşük ama güçlü bir bebek. İnşallah en kısa zamanda kucağımıza alacağız” diyen Tayfur, sevenlerinden dua istedi.