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 | Dilek Ulusan

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur kötü haberi paylaştı!

Babası Ferdi Tayfur'un vefatının ardından kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Sosyal medya hesabından kızına Necla Hira ismini verdiklerini belirten Tuğçe Tayfur, kötü haberi paylaştı.

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Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur kötü haberi paylaştı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:21

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, aile içi çekişmeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızının yoğun bakıma alındığını açıkladı.

TUĞÇE TAYFUR KÖTÜ HABERİ PAYLAŞTI

Tuğçe Tayfur, ameliyathanede çekilen duygusal bir fotoğrafla kızının doğduğunu açıkladı. “Necla Hira” ismini verdikleri kızlarının doğum sancısının gece 03.30 civarında başladığını, ancak plasentadan ayrılma riski nedeniyle acil doğuma alındıklarını belirten Tuğçe Tayfur, yoğun bakım riski bulunan bebeğinin sağlık durumu için dualar istedi.

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur kötü haberi paylaştı!

Şimdi biliyorumki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Kan değeri düşük ama güçlü bir bebek. İnşallah en kısa zamanda kucağımıza alacağız” diyen Tayfur, sevenlerinden dua istedi.

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur kötü haberi paylaştı!
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Sıkça Sorulan Sorular

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ KİM?
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlendi. Muhammet Aydın ticaret alanında faaliyet göstermektedir.
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