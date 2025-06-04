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 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil'den vasiyet açıklaması! Eski eşlerini sinirlendirecek sözler

Son dönemde nafaka açıklamasıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil, eski eşi nergis Kumbasar'ı kızdırmıştı. Nergis Kumbasar, "Ben istersem canı çok acır" demişti. Dört kez evlenen ünlü şovmen; "İki eşim boşandıktan sonra bana öyle kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Mehmet Ali Erbil'den vasiyet açıklaması! Eski eşlerini sinirlendirecek sözler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:41

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur" sözleriyle gündem olmuştu. Erbil'in bu sözleri eski eşi Nergis Kumbasar'ı sinirlendirmiş ve "Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey'in canı çok acır, bunu biliyor" şeklinde cevap vermişti. Mehmet Ali Erbil yeni açıklamasıyla eski eşlerini yine sinirlendirdi.

MEHMET ALİ ERBİL, NERGİS KUMBASAR'I SİNİRLENDİRECEK

Mehmet Ali Erbil, Kumbasar'ın sözlerinin ardından bir televizyon programına katılarak; "29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı, hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar benim bu nafakayı ödemem lâzımdı, kızım da bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım’a ayrılırken üç ev verdim. Sonrasında iki araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den vasiyet açıklaması! Eski eşlerini sinirlendirecek sözler

Mehmet Ali Erbil, "En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler." sözleriyle eski eşlerini sinirlendirecek.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN VASİYET AÇIKLAMASI

Ünlü şovmen ayrıca, eşlerinin birinden ayrıldığı için pişman olduğunu da söyleyerek, "En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım. Mehmet Ali Erbil, vasiyetinin sorulması üzerine; "Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim" cevabını verdi.

Mehmet Ali Erbil'den vasiyet açıklaması! Eski eşlerini sinirlendirecek sözler
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Sıkça Sorulan Sorular

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KEZ EVLENDİ?
Mehmet Ali Erbil toplamda 5 kez evlendi. Erbil'in bu evliliklerden üç çocuğu dünyaya geldi.
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