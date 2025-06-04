Vücudunda tümör bulunan Ege Fitness'ın yıllar önceki sözleri tekrar gündem oldu

Kısa süre sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Ege Fitness, vücudunda tümör bulunduğunu açıkladı. Ege Fitness'a "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, fenomenin yıllar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ VÜCUDUNDA TÜMÖR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ege Fitness, "Bunu sizlerle paylaşayım mı emin olamadım. Ama vücudumda uzun sureden beri taşıdığım tümör bulundu. Her zaman dediğim gibi sağlık en büyük zenginliktir. Hayat zorlaşınca, hayat durmuyor, bu yüzden bende durmadım, söz verdiğim gibi 1 haziran fiziğini yine insaa edebildim (1 kg daha yağdan kaybedeceğiz yaz boyunca yavas yavas!!) Dünya ne sizin zorluklarınız , ne de benim zorluklarım için duruyor. Bu yüzden sevdiginiz isi, yaşamınıza daha yasam katan hobilerinizi yapın!! Ben bu süreçte umutluyum, mutluyum ve de çıkarılacak dersler için kendimi şimdiden hazırlıyorum" dedi.

Ege Fitness'ın yıllar önce “Şişman olacağıma kanser olayım” sözleri tekrar gündem oldu. Bu sözler, o dönemde büyük tepki çekmiş; özellikle kanser hastaları ve yakınları tarafından duyarsız bulunmuştu.