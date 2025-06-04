Türkiye'ye gelir gelmez tutuklanacak Survivor Hikmet Tuğsuz'un elendikten sonra nereye gittiği ortaya çıktı

Survivor Hikmet Tuğsuz büyük finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından yarışmadan ayrıldı. Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle tutuklanacağı ortaya çıkan yarışmacının Londra'ya gittiği öğrenildi.

HİKMET SURVIVOR'DAN SESSİZ SEDASIZ AYRILDI

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seramonide Hikmet'in ayrıldığını öğrendi. Murat Ceylan açıklamasında; "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık. Sakatlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler burada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı var ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık." dedi.

HİKMET'İN GÖZALTI KARARI GÜNDEMDE

Survivor Hikmet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı ifade edildi. Konuya dair açıklama yapılmazken, Hikmet'in nerede olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'ye gider gitmez tutuklanacağı belirtilen Hikmet Tuğsuz'un Londra'da olduğu ortaya çıktı. Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.