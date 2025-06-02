Küçük Kadınlar dizisinin yıldızı Saoirse Ronan anne oluyor

Son olarak The Outrun filmiyle adından söz ettiren oyuncu Saoirse Ronan geçtiğimiz yıl Haziran ayında oyuncu Jack Lowden ile sessiz sedasız evlenmişti. Oyuncu, eşiyle birlikte katıldığı törende belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

KÜÇÜK KADINLAR DİZİSİNİN YILDIZI ANNE OLUYOR

Fransız Postası, Kefaret, Özgürlük Yolu ve Cennetimden Bakarken gibi yapımlarla tanınan oyuncu Saoirse Ronan hamile olduğunu duyurdu. Son olarak The Outrun filminde rol alan oyuncu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Eşi Jack Lowden ile 2018 yılında Mary Queen of Scots filminde tanışan Saoirse Ronan, 12 yaşındayken rol aldığı Kefaret (2007) filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti. Ronan daha sonra Brooklyn (2016), Ladybird (2018) ve Küçük Kadınlar (2020) filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.