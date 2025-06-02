İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu

Siyah Kalp dizisinin sezon finali olmasının ardından eşi ve çocuğuyla birlikte İzmir'e tatile giden İlker Aksum, trafikte çılgına döndü. Yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ve çevredekiler İlker Aksum'u sakinleştirmekte güçlük çekti.

Yabancı Damat, 20 Dakika, Teşkilat, Şahsiyet ve Ramo gibi dizilerde rol alan İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı yaşamıştı. Başarılı oyuncu son olarak İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi.

İLKER AKSUM'U KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

İz Gazete'de yayınlanan görüntülere göre; Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan İlker Aksum, aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Hakaretler ve küfürler havada uçuşurken, yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı.

O kavga anları vatandaşların kamerasına yansırken, ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi. İlker Aksum olayların yayılmasının ardından sadece kızıyla birlikte paylaşım yapmakla yetindi.