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 | Dilek Ulusan

İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu

Siyah Kalp dizisinin sezon finali olmasının ardından eşi ve çocuğuyla birlikte İzmir'e tatile giden İlker Aksum, trafikte çılgına döndü. Yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ve çevredekiler İlker Aksum'u sakinleştirmekte güçlük çekti.

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İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 17:11

Yabancı Damat, 20 Dakika, Teşkilat, Şahsiyet ve Ramo gibi dizilerde rol alan İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı yaşamıştı. Başarılı oyuncu son olarak İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi.

İLKER AKSUM'U KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

İz Gazete'de yayınlanan görüntülere göre; Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan İlker Aksum, aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Hakaretler ve küfürler havada uçuşurken, yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı.

İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu
İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu

O kavga anları vatandaşların kamerasına yansırken, ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi. İlker Aksum olayların yayılmasının ardından sadece kızıyla birlikte paylaşım yapmakla yetindi.

İlker Aksum trafikte çılgına döndü! Küfür ve hakaretler havada uçtu
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Sıkça Sorulan Sorular

İLKER AKSUM KAÇ YAŞINDA?
23 Mayıs 1971 Isparta doğumlu İlker Aksum, İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10'dan fazla oyunda rol aldı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Kısa süre sonra, başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.
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