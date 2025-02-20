Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, son paylaşımında acı haberi duyurdu. Eski eşi Tuğba Coşkun'un annesinin hayatını kaybettiğini duyuran Mehmet Ali Erbil, "Validemi yitirdik. Başımız sağ olsun" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Ali Erbil acı haberi sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 13:41

Son günlerde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından oğlunun anneannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MEHMET ALİ ERBİL ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

'Çarkıfelek' programıyla ün kazanan Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Ali Sadi adında oğulları olan Tuğba Coşkun ile Mehmet Ali Erbil 2011 yılında ayrıldı. Dost olarak ayrıldıklarını açıklayan çift, sık sık oğulları için de bir araya geliyor.

TUĞBA COŞKUN ANNESİNİ KAYBETTİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Erbil, eski eşi, kayınvalidesi ve oğlu Ali Sadi'nin de içinde bulunduğu fotoğrafı yayınlayarak, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. başımız sağolsun." notunu düştü. Tuğba Coşkun da sosyal medya hesabından "Canım annem" notuyla acısını paylaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TUĞBA COŞKUN KİMDİR
1979 İstanbul doğumlu Tuğba Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Tuğba Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir. Tuğba Coşkun, aynı alanda doktorasına devam etmektedir. Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden Ali Sadi adında da bir oğlu bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu karlı zeminde drift attı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.