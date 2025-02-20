Mehmet Ali Erbil acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, son paylaşımında acı haberi duyurdu. Eski eşi Tuğba Coşkun'un annesinin hayatını kaybettiğini duyuran Mehmet Ali Erbil, "Validemi yitirdik. Başımız sağ olsun" dedi.

Son günlerde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından oğlunun anneannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MEHMET ALİ ERBİL ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

'Çarkıfelek' programıyla ün kazanan Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Ali Sadi adında oğulları olan Tuğba Coşkun ile Mehmet Ali Erbil 2011 yılında ayrıldı. Dost olarak ayrıldıklarını açıklayan çift, sık sık oğulları için de bir araya geliyor.

TUĞBA COŞKUN ANNESİNİ KAYBETTİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Erbil, eski eşi, kayınvalidesi ve oğlu Ali Sadi'nin de içinde bulunduğu fotoğrafı yayınlayarak, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. başımız sağolsun." notunu düştü. Tuğba Coşkun da sosyal medya hesabından "Canım annem" notuyla acısını paylaştı.