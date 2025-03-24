Cem Yılmaz'a beddua şoku! Para alamayınca çıldırdı

İstanbul
Cem Yılmaz sadaka isteyen dilenciye yüz vermeyince olanlar oldu. Yaşlı adan yüzüne karşı dualar okuduğu ünlü komedyenden para alamayınca bela okudu!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Diş tedavisi için bir klinikte operasyon geçiren Yılmaz, tedavi sonrası yaşadığı tuhaf bir anla gündeme geldi.
Yılmaz, tedavi nedeniyle konuşmakta zorlanırken aracına doğru yöneldiği sırada, bir dilenci yanına geldi. Yardım isteyen yaşlı adam, Cem Yılmaz’dan olumsuz yanıt almasının ardından sinirlenerek, yüksek sesle "Allah belanızı versin!" diyerek beddua etti.
Yılmaz, dilencinin bedduasına kayıtsız kalırken, şoförünün kapıyı kapatmasıyla olay yerinden uzaklaştı ve evine doğru yola çıktı.