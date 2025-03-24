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 | Suat Vilgen

Cem Yılmaz'a beddua şoku! Para alamayınca çıldırdı

Cem Yılmaz sadaka isteyen dilenciye yüz vermeyince olanlar oldu. Yaşlı adan yüzüne karşı dualar okuduğu ünlü komedyenden para alamayınca bela okudu!

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Cem Yılmaz'a beddua şoku! Para alamayınca çıldırdı
KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 08:01

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Diş tedavisi için bir klinikte operasyon geçiren Yılmaz, tedavi sonrası yaşadığı tuhaf bir anla gündeme geldi.

ARACININ ARKASINDA BELA OKUDU

Yılmaz, tedavi nedeniyle konuşmakta zorlanırken aracına doğru yöneldiği sırada, bir dilenci yanına geldi. Yardım isteyen yaşlı adam, Cem Yılmaz’dan olumsuz yanıt almasının ardından sinirlenerek, yüksek sesle "Allah belanızı versin!" diyerek beddua etti.

Yılmaz, dilencinin bedduasına kayıtsız kalırken, şoförünün kapıyı kapatmasıyla olay yerinden uzaklaştı ve evine doğru yola çıktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

CEM YILMAZ'IN KAÇ ARABASI VAR?
Cem Yıılmaz'ın bilinen 7 arabası var. Bunlar; 1 Bentley otomobil (2005 model ve 300 bin euro değerinde), 1 Mini Cooper Sidewalk, 1 antika Anadol, 1 cip, 3 Porsche. Yılmaz'ın ayrıca 3 Maxi Scooter motosikleti de bulunuyor.
ETİKETLER
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