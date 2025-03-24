Cem Yılmaz'a beddua şoku! Para alamayınca çıldırdı

CEM YILMAZ'IN KAÇ ARABASI VAR?

Cem Yıılmaz'ın bilinen 7 arabası var. Bunlar; 1 Bentley otomobil (2005 model ve 300 bin euro değerinde), 1 Mini Cooper Sidewalk, 1 antika Anadol, 1 cip, 3 Porsche. Yılmaz'ın ayrıca 3 Maxi Scooter motosikleti de bulunuyor.