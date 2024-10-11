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Cem Yılmaz'ın arkadaşlarıyla başı belada! Önce Ozan Güven, şimdi Uraz Kaygılaroğlu...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:31

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başı yakın arkadaşlarıyla belada. 4 yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven aniden ortalardan kaybolmuştu. O dönem Güven ile yakın arkadaş olan Cem Yılmaz birtakım sorulara maruz kalmıştı. Yılmaz, 4 yıl önce yaşadığı olayın bir benzerini şimdi de Uraz Kaygılaroğlu ile yaşıyor.

Semih Çelik​ isimli katilin İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​'i korkunç şekilde katletmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye korkunç cinayetleri konuşurken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu​'nun geçtiğimiz nisan ayında bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu. Sosyal medyada oldukça eleştirilen Kaygılaroğlu, hayatından endişe ettiğini söyleyerek evine kapandı. 

ROL ALDIĞI FİLMİN LANSMANINA BİLE KATILMADI 

Dün akşam Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri'nin ikinci sezon lansmanı düzenlendi. Fakat ünlü oyuncu lansmana da katılmadı.

URAZ KAYGILAROĞLU SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Gazeteciler olaylardan sonra ortalıkta gözükmeyen Uraz Kaygılaroğlu'nu yakın arkadaşı Cem Yılmaz​'a sordu. Trafikte gazetecilere yakalanan Yılmaz, yakın arkadaşı Kaygılaroğlu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Cem Yılmaz'ın arkadaşlarıyla başı belada! Önce Ozan Güven, şimdi Uraz Kaygılaroğlu... - 1. Resim

OZAN GÜVEN'İN DARP OLAYINDA DA BENZERİNİ YAŞADI 

Aslında Cem Yılmaz, bundan tam 4 yıl önce yine benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ünlü komedyenin yakın arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilmiş ve Güven aniden ortalardan kaybolmuştu. Cem Yılmaz, o dönemde de Kaygılaroğlu'nda olduğu gibi birtakım sorulara maruz kalmıştı. Cem Yılmaz'ın arkadaşlarıyla başı belada! Önce Ozan Güven, şimdi Uraz Kaygılaroğlu... - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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