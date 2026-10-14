Cemre Baysel pembe topla sahaya çıkıyor! Anadolu Efes–Bayern Münih maçında anlamlı mesaj

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatan Pembe Top Sahada projesine verdiği destekle gündeme geldi. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen proje kapsamında Baysel, Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında bu akşam oynanacak basketbol karşılaşmasının sembolik hava atışını pembe topla yapacak. Farkındalık çalışmasıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Cemre Baysel’in katılımıyla gerçekleşecek sembolik hava atışı hazırlıkları maç öncesi sosyal medyada gündem oldu

CEMRE BAYSEL’DEN PEMPE TOP SAHADA!

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Pembe Top Sahada projesine destek veriyor. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen proje kapsamında Baysel, Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmanın sembolik hava atışını pembe topla yapacak.

Sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla buluşturan proje, meme kanserinde erken teşhisin önemini geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyor. Cemre Baysel’in katılımıyla gerçekleşecek sembolik hava atışı da bu anlamlı mesajın sahaya taşınmasını sağlayacak.

Pembe Top Sahada projesi, basketbol karşılaşmasının heyecanını önemli bir farkındalık çağrısıyla bir araya getiriyor. Cemre Baysel’in verdiği destekle bir kez daha gündeme gelen proje, kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesinin ve erken teşhisin öneminin altını çiziyor. Pembe topun sahada yer alması, yalnızca bir spor etkinliğinin değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da sembolü olacak. Proje aracılığıyla meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması ve erken teşhis mesajının daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.