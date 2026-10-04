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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:03

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel’in projeden ayrılmak istediği öne sürüldü. Baysel’in bu kararında dizinin kariyerini olumsuz etkilediğini düşünmesi ve hayat verdiği Zeynep karakteriyle bağ kuramamasının etkili olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:03

’in başrolünde yer aldığı dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılmak istediği öğrenildi. Baysel’in bu kararının arkasında ise kariyerine ilişkin endişeleri ve canlandırdığı karakteriyle bağ kuramaması olduğu öne sürüldü. Gelişme, dizinin takipçileri arasında da merak uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Cemre Baysel'in, kariyer endişeleri ve canlandırdığı Zeynep karakteriyle bağ kuramaması nedeniyle başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinden ayrılmak istediği öne sürüldü.
Baysel'in, projenin kariyerine olumsuz etki ettiğini ve Zeynep karakterinin kendisini oyunculuk açısından yeterince yansıtmadığını düşündüğü belirtildi.
Oyuncunun bu nedenle önümüzdeki dönemde farklı projelere yönelmek istediği konuşuluyor.
Ayrılık iddiaları sosyal medyada (özellikle X'te) gündem olarak izleyicileri ikiye böldü.
Ayrılık kararıyla ilgili olarak Cemre Baysel'den veya yapım tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

CEMRE BAYSEL GÜLLER VE GÜNAHLAR’DAN NEDEN AYRILMAK İSTEDİ?

Cemre Baysel’in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılmak istemesinin arkasındaki neden de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun, dizinin kariyerine olumsuz yönde etki ettiğini düşündüğü ve bu nedenle projeye devam etmek istemediği belirtildi. Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakteriyle de bağ kurmakta zorlandığı ve karakterin kendisini oyunculuk açısından yeterince yansıtmadığını düşündüğü öne sürüldü.

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

CEMRE BAYSEL’İN ZEYNEP KARAKTERİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cemre Baysel’in diziden ayrılmak istemesinde, hayat verdiği Zeynep karakterine ilişkin düşüncelerinin de etkili olduğu öne sürüldü. Oyuncunun karakterle yeterince bağ kuramadığı ve Zeynep’in hikâyesinin kariyerine istediği katkıyı sağlamadığını düşündüğü belirtildi. Baysel’in bu nedenle önümüzdeki dönemde farklı projelere yönelmek istediği konuşuluyor.

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

CEMRE BAYSEL’İN AYRILIK KARARI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cemre Baysel’in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılmak istediği yönündeki haberler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle ’te gündem olan gelişme, izleyicileri iki farklı görüşte buluşturdu. 

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

Bir grup kullanıcı Baysel’in kariyerini düşünerek böyle bir karar almak istemesini anlayışla karşılarken, bazı izleyiciler ise oyuncunun diziden ayrılmasının yapım açısından doğru bir karar olmayacağını savundu. Zeynep karakteri ve Baysel’in performansı üzerinden yapılan yorumlarda farklı görüşler öne çıkarken, dizinin hayranları gelişmenin nasıl sonuçlanacağını tartışmaya başladı.

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

Cemre Baysel’in Güller ve Günahlar dizisinden ayrılmak istediği yönündeki gelişmeyle ilgili oyuncudan ya da yapım tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada farklı yorumlara neden olan ayrılık iddiasının ardından gözler şimdi Baysel ve dizinin yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi.

Cemre Baysel Güller ve Günahlar’dan ayrılmak istedi! Nedeni belli oldu

 Oyuncunun projedeki geleceğinin nasıl şekilleneceği ve ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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#zeynep
#Cemre Baysel
#güller ve günahlar
#X
#Medya
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