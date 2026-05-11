Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Cemre Baysel’in ağlama sahnesi sosyal medyayı karıştırdı! Gonca Vuslateri’nin sözleri yeniden gündemde

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde Cemre Baysel’in performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun duygu dolu sahnesi kısa sürede gündem olurken, izleyiciler performans hakkında ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Baysel’in oyunculuğunu başarılı bulurken, bazıları ise sahneyi yapay olarak değerlendirdi. Tartışmalar sürerken oyuncu Gonca Vuslateri’nin yıllar önce yaptığı açıklama yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Cemre Baysel’in ağlama sahnesi sosyal medyayı karıştırdı! Gonca Vuslateri’nin sözleri yeniden gündemde
Fatimatüzzehra Maslak
11.05.2026
20:45
11.05.2026
20:51

Güller ve Günahlar dizisinin yayınlanan son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizide yaşanan dramatik olay sonrası ’in izleyicilerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu. Kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olan performans, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bazı izleyiciler genç oyuncunun sahnedeki duyguyu başarılı şekilde yansıttığını savunurken, bazıları ise performansı abartılı buldu. Tartışmalar devam ederken oyuncu ’nin geçmiş yıllarda yaptığı “Kız o kadar bağırarak oynadı ki belki hayatında iki kere bağırarak ağlamıştır” açıklaması yeniden gündeme geldi. Dizinin son bölümü sosyal medyada binlerce yorum aldı.

HABERİN ÖZETİ

Cemre Baysel’in ağlama sahnesi sosyal medyayı karıştırdı! Gonca Vuslateri’nin sözleri yeniden gündemde

Güller ve Günahlar dizisinin son bölümündeki Cemre Baysel'in ağlama sahnesi sosyal medyada ikiye bölünen yorumlara neden oldu.
Dizide Zeynep karakterini canlandıran Cemre Baysel'in duygusal sahnedeki performansı sosyal medyada gündem oldu.
Bazı izleyiciler oyuncunun duyguyu başarılı yansıttığını savunurken, bazıları performansı abartılı buldu.
Cemre Baysel'in adı kısa sürede sosyal medya platformlarında trend listelerine girdi.
Oyuncu Gonca Vuslateri'nin geçmiş yıllarda Cemre Baysel'e gönderme yaptığı iddia edilen açıklaması yeniden gündeme geldi.
Vuslateri'nin açıklaması, oyuncunun sahnedeki performansının abartılı olduğuna dair yorumları destekler nitelikteydi.
CEMRE BAYSEL AĞLAMASI GÜNDEM OLDU

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi , yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dizide Zeynep karakterini oynayan Cemre Baysel’in özellikle duygusal sahnedeki performansı izleyicilerin dikkatini çekti. Başarılı oyuncunun gözyaşları içinde yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Cemre Baysel’in performansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı izleyiciler oyuncunun sahnedeki duyguyu izleyiciye başarılı şekilde aktardığını savunarak performansı övgü dolu yorumlarla değerlendirdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise oyunculuğun fazla abartılı olduğunu ileri sürdü. X ve Instagram’da binlerce paylaşım yapılırken, Cemre Baysel’in adı kısa sürede trend listelerine girdi. Dizinin duygusal sahnesi magazin ve dizi gündeminde geniş yankı uyandırdı.

GONCA VUSLATERİ’N O SÖZLERİ

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Leyla dizisinin setinde Cemre Baysel ile Gonca Vuslateri arasında gerginlik yaşandığı iddiaları uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Özellikle başrol paylaşımı nedeniyle ikili arasında sorun çıktığı öne sürülürken, Gonca Vuslateri’nin o dönem verdiği bir röportaj dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun isim vermeden yaptığı açıklamanın Cemre Baysel’e gönderme olduğu iddia edilmişti.

Güller ve Günahlar dizisindeki ağlama sahnesiyle gündeme gelen Cemre Baysel’in performansının ardından, Vuslateri’nin eski röportajı yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Vuslateri, “ “Bunu yaşadık sette mesela. İşte kız ağlıyor, sahne bitti. ‘Eh be oyunculuk, ne yaptın kıza’ diyorum yani. Şimdi kız o kadar bağırarak oynadı ki belki hayatında iki kere bağırarak ağlamıştır. Kızı durduramıyoruz yani.” İfadelerini kullanmıştı.

