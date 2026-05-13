Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Cennet Mahallesi neden bitti? Yıllarca merak edilen soruyu dizisinin Menekşe'si Şeyla Halis açıkladı

Bir döneme damgasını vuran ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen “Cennet Mahallesi” dizisinde oynadığı Menekşe karakteriyle hafızalara kazınan Şeyla Halis, Kulüp 91 YouTube kanalının konuğu oldu. Oyuncu, programda hem kariyer yolculuğuna hem de uzun yıllardır merak edilen yapımla ilgili bilinmeyen detaylara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şeyla Halis Cennet Mahallesi neden bitti? sorusunun cevabını açıkladı.

Televizyon tarihinin sevilen yapımlarından “Cennet Mahallesi”, yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor. Dizide Menekşe karakterini üstlenen Şeyla Halis’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Kulüp 91 YouTube kanalına konuk olan oyuncu, hem kariyerine dair bilinmeyenleri hem de yapımın perde arkasını anlattı. Programda samimi ifadeler kullanan Halis, bir döneme damga vuran dizinin final sürecine ilişkin merak edilen soruya da cevap verdi. “Cennet Mahallesi neden bitti?” sorusunun cevabını ilk kez bu kadar açık şekilde dile getiren oyuncu, dizinin sona erme sürecine dair önemli detayları paylaştı.

Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis, dizinin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.
Şeyla Halis, dizinin final yapma nedeninin Alişan'ın askere gitmesi olduğunu belirtti.
Alişan'ın yerine başka bir oyuncunun geldiği ve izleyicinin bunu kabullenememesi üzerine dizinin sona erdiği ifade edildi.
Halis, bu sürecin ardından çekilen ve 7-8 bölüm süren "Görgüsüzler" (veya ismi başka bir şey olan) adlı projenin de bu yüzden bittiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

CENNET MAHALLESİ NEDEN BİTTİ?

Samimi bir sohbet gerçekleştiren Halis, “Cennet Mahallesi”nin neden final yaptığı sorusuna yıllar sonra ilk kez bu kadar net cevap verirken, dizinin son döneminde yaşanan gelişmeleri de anlattı. Oyuncu, ekibin yaşadığı süreçten çekim atmosferine ve final kararının perde arkasına kadar pek çok detayı paylaşarak, o döneme dair merak edilen noktaları gün yüzüne çıkardı.

'Zaten Alişan askere gidiyordu dolayısıyla biz finalledik. 'Niye kaldırıldı dizi, niye bitti, niye, ne oluyor, ne bitiyor?' diye tepkiler fazlalaşınca ‘Görgüsüzler’ ya da ismi başka bir şey olan, 7-8 bölüm süren bir proje yapıldı. Alişan'ın yerine başka biri geldi.

Bütün kadro aynıydı fakat bu sefer de seyirci Alişan'ın gidip yerine başka bir adamın gelmesini kabullenemedi. 'Hayır istemiyoruz. Sultan, Ferhat dışında kimseyle evlenemez, birlikte olamaz.' diye büyük tepki yedi ve o da o yüzden bitti.”

ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Şeyla Halis, tiyatro, dizi ve sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir oyuncudur. Kariyeri boyunca hem sahne hem de ekran projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Eğitim hayatında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden mezun olan Halis, oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel kariyerinde Dormen Tiyatrosu ve Tiyatro Kılçık gibi çeşitli özel tiyatro topluluklarında görev almıştır. Bir dönem sunuculuk da yapan Halis, farklı alanlardaki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

13 Ocak 1977’de İstanbul’da doğan oyuncu, 49 yaşındadır. Reklam projelerinde de yer alan Halis, 2010 yılında Bekir Çiçekdemir ile evlenmiştir. Çiftin bir çocukları bulunmaktadır.

Şeyla Halis'in Rol Aldığı Yapımlar

Vuslat
Avlu
Seven Ne Yapmaz
Zengin Kız Fakir Oğlan
Yahşi Cazibe
Akasya Durağı

Görgüsüzler
Yol Arkadaşım
Cennet Mahallesi
Hastayım Doktor
Reyting Hamdi
Yedi Numara

Dadı
Lüzumsuz Adam
Hiç Yoktan Aşk
Yılan Hikayesi
Ruhsar
Kara Melek
Sokaktaki Adam

