Ceyda Düvenci zor zamanlar geçiriyor: Şimdilik ölümden döndürdük

Babası oyuncu İsmail Düvenci ile müzik öğretmeni annesi Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından suskunluğunu bozdu. Annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir sağlık sorunlarını yaşadığını açıklayarak; "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım" dedi.

CEYDA DÜVENCİ: EN ZOR ZAMANLARDAYIM

Anne ve babasıyla karesini paylaşan Ceyda Düvenci, Ceyda Düvenci, "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." dedi.

Müzik öğretmeni olan Ceyda Düvenci'nin annesi bir trafik kazası sonucunda 1981'de gözlerini kaybetti. Henüz 30 yaşında olan Zümrüt Düvenci 2007'de Türkiye'de sesli betimleme yöntemi ile seslendirilen ilk film olan Cenneti Beklerken'de gönüllü olarak seslendirme yaptı. Sonraki yıllarda da görme engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.