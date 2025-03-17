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 | Dilek Ulusan

Ceylan Ertem İrem Derici'yi kızdırdı: Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun

İrem Derici, kendisinin sahne performansı eleştiren şarkıcı Ceylan Ertem'e ateş püskürdü. Ceylan Ertem'in Hadise ve İrem Derici'ye yönelik ''Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba?'' sözlerine sinirlenen İrem Derici, açtı ağzını yumdu gözünü.

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Ceylan Ertem İrem Derici'yi kızdırdı: Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 10:49

İrem Derici, sahnedeki dansını eleştiren Ceylan Ertem’e sosyal medya üzerinden cevap verdi. İrem Derici, Ertem’in gündeme gelmek için kendisine laf attığını öne sürerek, "Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun" DEDİ.

CEYLAN ERTEM İLE İREM DERİCİ KAVGASI BÜYÜYOR

Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'nin dans etmesine yönelik eleştirel ifadeler kullanmış ve "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" şeklinde konuşmuştu.

İREM DERİCİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Ertem'in paylaşımlarına Derici'den ağır ifadeler ile yanıt gecikmedi. Derici, kendisine yöneltilen dans eleştirilerine "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" sözleriyle cevap verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

CEYLAN ERTEM KİMDİR?
26 Aralık 1980 doğumlu Ceylan Ertem, 2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin'de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Çalışma sonucunda Berlin'de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılının Şubat ayında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi.
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