Ceylan Ertem İrem Derici'yi kızdırdı: Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun

İrem Derici, sahnedeki dansını eleştiren Ceylan Ertem’e sosyal medya üzerinden cevap verdi. İrem Derici, Ertem’in gündeme gelmek için kendisine laf attığını öne sürerek, "Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun" DEDİ.

CEYLAN ERTEM İLE İREM DERİCİ KAVGASI BÜYÜYOR

Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'nin dans etmesine yönelik eleştirel ifadeler kullanmış ve "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" şeklinde konuşmuştu.

İREM DERİCİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Ertem'in paylaşımlarına Derici'den ağır ifadeler ile yanıt gecikmedi. Derici, kendisine yöneltilen dans eleştirilerine "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" sözleriyle cevap verdi.