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 | Dilek Ulusan

Mahsun Kırmızıgül ayakta durmakta güçlük çekti, gözyaşlarına hakim olamadı

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından mezar başında gözyaşları döktüğü anları paylaştı. 6 Aralık 2024'te annesi Faike Arık'ı kaybeden Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'i kaybetmişti. Bazencir'in mezarını ziyaret eden Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu.

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Mahsun Kırmızıgül ayakta durmakta güçlük çekti, gözyaşlarına hakim olamadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 10:20

Hem şarkıcılık hem de yönetmenlik yapan Mahsun Kırmızıgül yaşadığı peş peşe kayıpların ardından "Hayatımın en zor dönemini geçiriyorum" demişti. Annesini aralık ayında kaybeden Mahsun Kırmızıgül, Edip Akbayram ve yakın arkadaşının ölümüyle de büyük sarsıntı yaşamıştı. 3 gün önce de üvey annesini kaybeden ünlü isim zor sürecini sosyal medyadan paylaştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÜVEY ANNESİNİNMEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, "Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yad ettik. Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı…" diyerek mezar başından görüntüler paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mahsun Kırmızıgül'e sevenlerinden yorum yağdı.

3 gün önce paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, üvey annesini kaybettiğini duyurmuştu. Zühre Bazencir'in fotoğrafını paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MAHSUN KIRMIZIGÜL KAÇ YAŞINDA?
26 Mart 1969 Diyarbakır doğumlu Mahsun Kırmızıgül, Türk müzisyen, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncudur. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.
ETİKETLER
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#ölüm
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#Magazin
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