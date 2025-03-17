Nuri Alço vasiyetini açıkladı: Nasıl olsa gideceğiz

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, "Nasıl olsa gideceğiz diyerek vasiyetini açıkladı. 5 büyük ameliyat geçirdiğini belirten Nuri Alço en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu belirtti.

Ayrılamam, Kayıp Kızlar, Taçsız Kraliçe, Alın Yazım, Sevgi Çıkmazı gibi sayısız filmde rol alan Nuri Alço, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Beyin kanaması geçirdikten sonra 5 kez ameliyat olan Nuri Alço verdiği son röportajda vasiyetini de ilk kez açıkladı.

NURİ ALÇO VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nuri Alço "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" ifadelerini kullandı.

73 yaşında olan Nuri Alço bu süreçte en büyük destekçisinin ise eşi Burcu Alço belirtirken Kanal D magazin programına konuk olan Nuri Alço vasiyetini de açıkladı.

Kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında evlenen Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" dedi. Tüm mal varlığını da eşine bırakacağını belirten Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok." dedi.