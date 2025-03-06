Mahsun Kırmızıgül'ün Edip Akbayram kızgınlığı!

Edip Akbayram'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından isyan etti. Edip Akbayram ile fotoğrafını paylaşan Kırmızıgül, "Bu ülke, sanatçısını yaşarken yok sayıp öldüğünde hatırlayanların ülkesi oldu. Ne büyük bir acı! Ama unutmayın, gerçek sanatçılar ne sizin haberlerinizle ne de sizin onayınızla var oldular" dedi.

Uzun süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edip Akbayram dün son yolculuğuna uğurlandı. "Ustam" dediği Edip Akbayram'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Mahsun Kırmızıgül, sanatçının yaşarken yeterli değeri görmediğini belirterek isyan etti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN EDİP AKBAYRAM ÖFKESİ

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Edip Akbayram’ın ardından gördüklerim beni derinden yaraladı ve üzdü" sözleriyle başlayarak, "İstisnalar olabilir ama büyük çoğunluğunuz, böylesine değerli sanatçıların konserlerini, başarılarını görmezden geldi. Onları yaşarken yok saydınız, adlarını bile anmadınız. Ama ne zaman ki bu dünyadan göçtüler, halk onların gerçek değerini gözler önüne serdi, işte o zaman haber değeri taşıdığı için hatırladınız. Sanatçı demeye bin şahit isteyen sıradan insanların en basit olaylarını bile manşetlere taşıdınız ama bu ülkenin gerçek değerlerini hep görmezden geldiniz. Şimdi arkalarından methiyeler düzüyor, anılar paylaşıyorsunuz. Ama gerçek ortada: Onlar yaşarken hak ettikleri değeri görmediler!" dedi.

Edip Akbayram'ın cenaze törenine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım. Edip Akbayram Ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim abimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur. Canım Edip abim… Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım… Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.