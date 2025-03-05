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 | Dilek Ulusan

Mutlu Kaya'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Katıldığı ses yarışmasında adını duyuran Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre hastanede tedavi gördü. Fizik tedavisine devam eden Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Mutlu Kaya'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 12:45

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından yürümeye başlamış hatta şarkı bile söylemişti. Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi.

MUTLU KAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Mutlu Kaya 2015 yılında katıldığı ses yarışmasının ardından eski erkek arkadaşı tarafından henüz 19 yaşındayken başından vuruldu. Yıllardır fizik tedavi gören Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi.

Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi. Bir hafta önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkek şiddetine maruz kalan Mutlu Kaya’nın hayatının anlatıldığı “Benim Adım Mutlu” filminin gösterimi yoğun ilgi gördü.

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Sıkça Sorulan Sorular

MUTLU KAYA KİMDİR
Lisede müzik eğitimi alan Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken bir ses yarışmasına katıldı. Kaya'nın 2015 yılındaki bu performansı tüm Türkiye'de konuşuldu. Aynı yıl 27 Mayıs'ta ablasının evindeyken, Veysi Ercan adındaki saldırgan tarafından kafasından vuruldu.
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