Mutlu Kaya'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Katıldığı ses yarışmasında adını duyuran Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre hastanede tedavi gördü. Fizik tedavisine devam eden Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından yürümeye başlamış hatta şarkı bile söylemişti. Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi.

MUTLU KAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Mutlu Kaya 2015 yılında katıldığı ses yarışmasının ardından eski erkek arkadaşı tarafından henüz 19 yaşındayken başından vuruldu. Yıllardır fizik tedavi gören Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi.

Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi. Bir hafta önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkek şiddetine maruz kalan Mutlu Kaya’nın hayatının anlatıldığı “Benim Adım Mutlu” filminin gösterimi yoğun ilgi gördü.