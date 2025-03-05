Mert Demir'in Antidepresan şarkısı çalıntı mı? Rapor ortaya çıktı

Son dönemde Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in milyonlar dinlenen Antidepresan şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MERT DEMİR'E KÖTÜ HABER

'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.

MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede önemli bir veri olarak kullanılacak. Bu durumda Merve Holefter'ın açtığı tazminat davasını kazanma olasılığı da bu sonuçla arttı. Bu durum da Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.