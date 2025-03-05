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 | Dilek Ulusan

Mert Demir'in Antidepresan şarkısı çalıntı mı? Rapor ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki gündemden düşmeyen Mert Demir'in Antidepresan şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti. Suçlamalar sonrası bilirkişi raporu yayınlandı.

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Mert Demir'in Antidepresan şarkısı çalıntı mı? Rapor ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 12:18

Son dönemde Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in milyonlar dinlenen Antidepresan şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MERT DEMİR'E KÖTÜ HABER

'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti. MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.

MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede önemli bir veri olarak kullanılacak. Bu durumda Merve Holefter'ın açtığı tazminat davasını kazanma olasılığı da bu sonuçla arttı. Bu durum da Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERVE HOLEFTER KİMDİR?
2018 yılında Yusuf ile Züleyha isimli albümünü müzik severler ile buluşturmuştur. Albümünde Züleyha, Tuzlu Tuzlu, Dur Seni Var Ya Seni, Devriyeler, Rahmetli ve Bahtı Kara isimli 6 şarkı bulunmaktadır, albümde bulunan tüm şarkıların söz ve müzikleri de kendisine aittir.
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