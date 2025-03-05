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 | Dilek Ulusan

Cenk Torun ve Nevin Torun davasında sürpriz tanık! Setteki o isim ilk konuştu

Esaret dizisinde başrolde oynayan Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, aynı dizide rol alan Mahassine Merabet ile aldattığı ileri sürülmüştü. Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

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Cenk Torun ve Nevin Torun davasında sürpriz tanık! Setteki o isim ilk konuştu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:10

Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını ileri sürmüştü. Esaret diziden 2 kişi Nevin Torun'un açıklamalarını doğrulayacak sözlere yer verdi.

NEVİN TORUN'UN İDDİALARINA İKİ İSİMDEN DESTEK

Nevin Torun, Cenk Torun ve Mahassine Merabet'ın yasak aşk yaşadığını açıklamasının ardından 2 sürpriz tanık ortaya çıktı. Nişantaşı'nda görüntülenen dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” diye konuştu.

Setteki herkesin durumu bildiğini de belirten Züleyha Hamza; "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi 'Bana ne' diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk..." ifadelerini kullandı.

Dizinin yönetmen asistanı Arya Çevik de ikilinin aynı odada kaldığını iddia ederek; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.

Cenk Torun'un evli olduğunu bilmediğini söyleyen Arya Çevik; "Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" ifadelerini kullandı.

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