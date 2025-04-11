Lionel Messi İnter Miami ile devam edecek! Sözleşme yenileme görüşmeleri başladı

Lionel Messi 2 sezondur formasını giydiği İnter Miami ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Barcelona'da futbolun bir numarası olmayı başaran Lionel Messi, kariyerine daha sonra Paris Saint-Germain ve İnter Miami'de devam etti. Yaklaşık 2 yıldır Amerika'da futbol oynayan Arjantinli on numaranın takımı ile sözleşme yenileyeceği iddia edildi.

The Athletic'in yaptığı habere göre; Messi, İnter Miami ile 2026 yılına kadar takımda kalacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu sezon İnter Miami ile 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 2 asist yaptı.