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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti

Oyuncu ve şair olan Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Yavuz Çetin'in vefat haberini ailesi duyurdu.

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Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 10:47

Uzun süre Amasya'da yaşayan oyuncu Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.

YAVUZ ÇETİN HAYATINI KAYBETTİ

Yavuz Çetin'in ailesi yaptığı açıklamada; "Kıymetli babamız Yavuz Çetin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün memleketi Amasya'da Sultan Bayezid Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Tekir Dede Mezarlığına defnedilecektir. Sevenleri, dostları ve akrabalarına duyurulur. " notunu düştü.

Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti

Uzun süredir Amasya'da yaşayan Yavuz Çetin, memleketine de birçok şiirler yazdı. Yavuz Çetin Anadolu'da gerçekleşen birçok tiyatroda yer aldı. Hükümet Bey ve Çember gibi filmlerde rol aldı.

Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti

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Sıkça Sorulan Sorular

YAVUZ ÇETİN KİMDİR, HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?
Uzun süredir Amasya'da yaşayan Yavuz Çetin, memleketine de birçok şiirler yazdı. Yavuz Çetin Anadolu'da gerçekleşen birçok tiyatroda yer aldı. Hükümet Bey ve Çember gibi filmlerde rol aldı.
ETİKETLER
#kanser
#vefat
#şair
#Yavuz Çetin
#Türk Oyuncu
#Magazin
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