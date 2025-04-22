Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelmeyen kalmadı! Kanal kararını verdi

Başrolünde Vahide Perçin, Fırat Tanış ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinde set kazaları, RTÜK cezaları ve düşük reklam gelirleri gibi birçok olay yaşandı. Final yapacağı iddiaları sonrası Şakir Paşa Ailesi için alınan karar ortaya çıktı.

Yaz sezonunun girmesiyle dizilerin bazıları final, bazıları ise sezon finali yapacak. İzlenme oranları ve reklam gelirlerinin düşük olması dizilerin devamlılığını etkileyen en büyük nedenler olarak gösterildi. Sezon boyunca en çok haberi yapılan dizilerin başında olan Şakir Paşa Ailesi dizisi 20 Nisan'da düşük reklam gelirleri nedeniyle 13. bölümüyle ekrana gelmedi. Şakir Paşa Ailesi için kanal kararını verdi.

ŞAKİR PAŞA İÇİN KARAR ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tüm bu gelişmelerin ardından dizi, bu sezon için planlanan 16. bölümde değil, 15. bölümde sezon finali yaparak izleyicisine ara verecek. Kanal ve yapım şirketi tarafından oyuncu ve set ekibine "15. bölüm itibarıyla sezon finali arası olmuştur" bilgisi resmen iletildi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

İlk bölümü 15 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ilk olarak RTÜK'ten iki kez ceza aldı. Şakir Paşa'nın torunları tarafından mahkeme kararıyla yayından kaldırılsa da taraflar arasında varılan uzlaşmayla yeniden yayına dönmüştü. Ayrıca sette iki kez yangın çıkmış, Büyükada'daki yangına müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.