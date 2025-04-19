Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta çıkan yangın sonucu set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Serkan Sükyan için oyuncular gözyaşı döktü.