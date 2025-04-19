Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta çıkan yangın sonucu set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Serkan Sükyan için oyuncular gözyaşı döktü.
'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekildiği konakta çıkan yangının ardından set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Taki lakabıyla bilinen Serkan Sükyan, bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.
Taki lakabıyla bilinen set amiri Serkan Sükyan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şakir Paşa Ailesi oyuncularından; Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Helin Kandemir’in yanı sıra Altan Gördüm, Talat Bulut katıldı.
Genç oyuncular Helin Kandemir, Cem Yiğit Üzümoğlu cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Serkan Sünyan'ın ayakta durmakta güçlük çeken ailesine de destek olmaya çalışan Cem Yiğit Üzümoğlu, zor anlar yaşadı.