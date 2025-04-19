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 | Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta çıkan yangın sonucu set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Serkan Sükyan için oyuncular gözyaşı döktü.

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Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 11:05

'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekildiği konakta çıkan yangının ardından set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Taki lakabıyla bilinen Serkan Sükyan, bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARININ ACI VEDASI

Taki lakabıyla bilinen set amiri Serkan Sükyan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şakir Paşa Ailesi oyuncularından; Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Helin Kandemir’in yanı sıra Altan Gördüm, Talat Bulut katıldı.

Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Genç oyuncular Helin Kandemir, Cem Yiğit Üzümoğlu cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Serkan Sünyan'ın ayakta durmakta güçlük çeken ailesine de destek olmaya çalışan Cem Yiğit Üzümoğlu, zor anlar yaşadı.

Şakir Paşa Ailesi'nin acı günü! Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SERKAN SÜKYAN KAÇ YAŞINDA?
Şakir Paşa ve Ailesi setinde çıkan yangında yapım amiri olan 43 yaşındaki Serkan Sükyan, dumandan etkilenmesi sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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