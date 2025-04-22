İbrahim Tatlıses'in torunu ameliyat oluyor! Yasemin Şefkatli duyurdu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in henüz 1 yaşında olan oğlu ameliyat oluyor. Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta ameliyata alınacağını bildirdi. Uzun süre önce ikizlerinin gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu belirten Şefkatli, operasyonun bu hafta içinde gerçekleşeceğini bildirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 2021 yılında evlendi. Çift 2024 yılının başında ikiz oğullarına kavuştu. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu. İbrahim Tatlıses, yaklaşık 1 yıl önce sosyal medya hesabından torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı. Yasemin Şefkatli sık sık oğullarının son sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşırken, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

YASEMİN ŞEFKATLİ ÜZÜCÜ HABERİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Yasemin Şefkatli, sık sık oğullarının gözyaşlarının akmasına da değinerek, ikiz bebeklerinin gözyaşı kanallarının tıkanık olduğu belirtti. Bugün bir paylaşım daha yapan Yasemin Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" paylaşımı yaptı. Yasemin Şefkatli daha sonra ise geçirdiği süreci paylaştı.

Bir paylaşım daha yapan Yasemin Şefkatli, sürecin nasıl işlediğini soran takipçisine, "Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim. Ben de kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin." dedi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, geçirdiği kalp ameliyatıyla da ailesini korkutmuştu. Yasemin Şefkatli, oğlunun geçirdiği operasyon hakkında, "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" dedi.