Fulya Zenginer, İstanbul depremine canlı yayında yakalandı

İSTANBUL DEPREMİNDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğluı deprem ile ilgili "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi. Henüz depremde yıkılan binanın olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.