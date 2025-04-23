Fulya Zenginer, İstanbul depremine canlı yayında yakalandı

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer, canlı yayındayken 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine canlı yayında yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" dedi.
Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme ve Tövbeler Tövbesi gibi yapımlarda rol alan Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremlere canlı yayında yakalandı.
Bazı spikerler İstanbul'da 6,2 şiddetinde meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı. Oyuncu ve fenomen Fulya Zenginer, kamera karşısında çekim yaparken depreme yakalandı.
Fulya Zenginer depremi hissettiği an oğlunun odasına koştu. O anları paylaşan Fulya Zenginer, "Oyuncu Fulya Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" diyerek o anları paylaştı ve "Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" notunu düştü.