İstanbul depremi sonrası ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra çok şiddetli bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası ünlü isimler de paylaşım yaptı. Enis Arıkan yayınlandığı videoda çok korktuğunu dile getirirken, Ece Erken, Gonca Vuslateri ve Defne Samyeli gibi isimler de "Geçmiş olsun" mesajları yayınladı.

AFAD ve Kandilli'den depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,2 olarak bildirildi. Ünlü isimlerin bazıları yolda bazıları ise depreme evlerinde yakalandı. Ece Erken, Enis Arıkan, Demet Akalın gibi isimler paylaşımlarında korkularını dile getirdi.

DEFNE SAMYELİ

Depremin ardından ilk paylaşımı yapan isim şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli oldu. Defne Samyeli, "Çok geçmiş olsun hepimize" notunu düştü.

RABİA SOYTÜRK

Oyuncu Rabia Soytürk ise, depremin şiddetini paylaşarak, "Allah beterinden korusun" dedi.

ECE ERKEN

Depreme evinde yakalanan Ece Erken, "Çok kötü sallandık, çok geçmiş olsun" dedi.

ENİS ARIKAN

Enis Arıkan ise evinde ailesiyle büyük panik yaşadığını anlattığı bir video yayınladı. Videoda depremin büyüklüğünü tahmin etmeye çalışan Enis Arıkan, "Çok şiddetliydi" dedi.

GONCA VUSLATERİ

Gonca Vuslateri de çok korktuğunu belirtirken, "Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

DEMET AKALIN

Demet Akalın aracının içinde takipçilerine deprem için gerekli uygulamaları sordu.

BİRCAN BALİ