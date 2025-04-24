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 | Dilek Ulusan

Nur Viral canlı yayında depreme yakalandı, gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik haller, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sunucu Nur Viral'ın korku dolu anları da kameralara yansıdı. Sakin kalmaya çalışan Nur Viral, gözyaşlarına hakim olamadı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 10:09

23 Nisan'da 6,6 büyüklüğünde İstanbul'da meydana gelen depreme bazı ünlü isimler yayında yakalandı. Silivri'de gerçekleşen sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, yaşanan panik bugün daha net ortaya çıktı.

NUR VİRAL DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Depreme canlı yayında yakalanan sunucu Nur Viral, sarsıntıyı ilk fark ettiği anda "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek panikledi. Kısa bir süre şok geçiren Nur Viral, daha sonra ise kameraların önünde gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, sarsıntı geçtikten sonra duygularını dile getirdi.

Nur Viral canlı yayında depreme yakalandı, gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğulan Nur Viral, kısa süre sonra "O an sadece kızım geldi aklıma. Ne yapıyor acaba, korkmuş mudur… Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Nur Viral canlı yayında depreme yakalandı, gözyaşlarına boğuldu
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Sıkça Sorulan Sorular

NUR VİRAL KİMDİR?
13 Mayıs 1974 doğumlu Nur Viral, İstanbul Üniversitesi mezunudur. Özel radyoların açılmasıyla birlikte yayın hayatına başlayan Nur Viral, 1993 yılından itibaren farklı radyo kanallarında sunuculuk ve yayın ve yayın yönetmenliği yaptı.
ETİKETLER
#deprem
#Nur Viral
#İstanbul Depremi
#Canlı Yayında Deprem
#Silivri Depremi
#Magazin
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