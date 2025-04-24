Nur Viral canlı yayında depreme yakalandı, gözyaşlarına boğuldu

23 Nisan'da 6,6 büyüklüğünde İstanbul'da meydana gelen depreme bazı ünlü isimler yayında yakalandı. Silivri'de gerçekleşen sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, yaşanan panik bugün daha net ortaya çıktı.

NUR VİRAL DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Depreme canlı yayında yakalanan sunucu Nur Viral, sarsıntıyı ilk fark ettiği anda "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek panikledi. Kısa bir süre şok geçiren Nur Viral, daha sonra ise kameraların önünde gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, sarsıntı geçtikten sonra duygularını dile getirdi.

Gözyaşlarına boğulan Nur Viral, kısa süre sonra "O an sadece kızım geldi aklıma. Ne yapıyor acaba, korkmuş mudur… Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.