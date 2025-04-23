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 | Dilek Ulusan

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında soğuk rüzgarlar!

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile evlendi. Geçtiğimiz haftalarda da bebek beklediği ortaya çıkan çiftten şaşırtan bir hamle geldi. İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.

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İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında soğuk rüzgarlar!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 11:16

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi dizilerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle evlenen İrem Helvacıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyurmuş, sevenlerini mutlu etmişti. Ancak İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'ın evliliğinde çatırdamalar olduğu iddia edildi.

İREM HELVACIOĞLU İLE EŞİ ARASINDA KRİZ Mİ ÇIKTI?

İrem Helvacıoğlu, ailesinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklamasıyla sosyal medyadan eleştiri almıştı.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında soğuk rüzgarlar!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya tercih eden İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda verdi. Üç aylık hamile olduğu ortaya çıkan 35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sosyal medyada aniden birbirlerini takipten çıktı. İkili kısa süre sonra birbirini takip etse de, İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında kriz yaşandığı iddia edildi.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar arasında soğuk rüzgarlar!
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Sıkça Sorulan Sorular

URAL KASPAR KİMDİR?
Ural Kaspar, iş dünyasında Suadiye'deki restoran işletmeciliğiyle bilinen bir isimdir. Adı son dönemde oyuncu İrem Helvacıoğlu ile olan evliliği nedeniyle sıkça anılmaktadır.
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