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 | Yusuf Özgür Bülbül

The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!

İngiliz haber dergisi The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa için potansiyel bir kurtarıcı olarak görüldüğünü yazdı. Dergi, yayımladığı analizde, "Korkmayın Avrupalılar. Arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerini kullanarak dikkat çekti...

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The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 21:52

The Economist, Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtadan uzaklaşması, Rusya'dan gelen tehditlerin artması, Ukrayna'nın savunma pozisyonunda olması ve yetersiz silah üretim kapasitesinin Avrupa için ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa için kritik bir rol oynayabileceğine işaret edildi.

The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!


“Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da ”Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıktı" diyen Economist, güvenlik işbirliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konularında Avrupa'nın Türkiye'nin yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!

Savunma konusunda ise Türkiye'nin parasının karşılığını fazlasıyla aldığı belirtilen haberde, "Ülkenin silah sanayisi hızla gelişiyor.

The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!

YERLİ VE MİLLİ HAMLELER DİKKAT ÇEKTİ

Zırhlı araçlar, saldırı ve gözetleme uçakları, savaş gemileri, hafif silahlar ve mühimmatlar Türkiye'deki montaj hatlarından uçuyor. Gecikmelere rağmen Türkiye'nin savaş tankı Altay ve hayalet savaş uçağı Kaan'ın on yılın sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

The Economist’ten dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri: Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı!

Avrupa'da Türkiye ile iş yapmaya yönelik ilgi de arttı. Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar, geçtiğimiz günlerde İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladı" diye yazdı.

Makalede, Avrupa'nın Ukrayna konusunda da Erdoğan'ın yardımına güvendiğine dikkat çekildi.

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ETİKETLER
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#Politika
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