Yatmadan önce bunu yapın sabah daha zeki biri olarak uyanacaksınız

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre beynimiz gözlerimiz kapalıyken yani uyurken bile öğrenmeye devam ediyor. Beyne doğru zamanda verilen koku, ses ve uyarılarla hafızanın güçlendirilebileceği kanıtlandı. Bu taktikle artık gece uyurken bile ders çalışabilir, yabancı dil öğrenebilirsiniz.

Bilim dünyası tarafından uzun yıllardır uyurken yeni bilgiler öğrenmenin ya da bir beceriyi geliştirmenin mümkün olup olmadığı araştırılıyordu.

Uzun yıllardır araştırılan sorunun sonunda cevabı bulundu. Beynimiz gece uyurken verilen doğru zamandaki koku, ses ve uyarılar ile gelişmeye devam ediyor.

Üstelik gelişen teknolojiler sayesinde uyurken bir yabancı dil öğrenmek için ekstra bir ekipmana ihtiyacınız da yok. Sadece kulaklığınız sayesinde gece uyurken bile ders çalışabilirsiniz.

UYURKEN BEYNİMİZ NE YAPIYOR?

Uyku sadece bedenin değil, beynin de yeniden yapılandığı bir süreçtir. Özellikle beynimde bulunan hafızanın geçici merkezi hipokampus ile uzun süreli hafızanın merkezi korteks arasında kurulan bağlantı kritik rol oynuyor.

Gün içerisinde öğrendiğimiz bilgiler gece biz uyurken beynimiz tarafından uzun süreli hafızaya aktarılıyor.

Almanya'da bulunan Tübingen Üniversitesi'nde çalışan Dr. Susanne Diekelman bu süreci "Uyku sırasında beyin, bilgileri stabilize eder ve onları uzun süreli hafıza ağına entegre eder" şeklinde açıklıyor.

Yani gündüz öğrendiğiniz bilgiler bir süzgeçten geçirilerek kalıcı hafızanıza taşınıyor. Örneğin gündüz yeni bir kelime öğrenmişseniz ve ertesi sabah unuttuysanız bunun nedeni yeterince kaliteli uyumamanızdan kaynaklanıyor.

UYURKEN HAFIZAYI GÜÇLENDİRMENİN ANAHTARI KOKU

19. yüzyılda bilim insanı Marquis d'hervey'de Saint Denys, belirli bir kokuyla uykusunda geçmiş anıları hatırlayabileceğini keşfetmişti. Şimdi ise bilim insanları bu tekniği modern araçlarla test etti.

Deneyde katılımcılar Concentration adlı oyunu oynarken ortama özel bir koku verildi. Daha sonra uyku sırasında deneye katılanlara aynı koku verildiğinde hafıza performansının yüzde 23 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

MÜZİK DİNLEYEREK UYURKEN DERS ÇALIŞABİLİRSİNİZ

Kokuların yanı sıra aynı şekilde sesin de aynı şekilde bir etkiye sahip olduğu bilim insanları tarafından gözlemlendi. Yani gündüz ders çalışırken dinlediniz bir şarkıyı gece uyurken de dinlerseniz aklınızda bu bilgilerin kalma oranı yüzde 10 daha da artıyor.

Yani beyniniz o müzik çaldığında onunla ilgili bilgileri yeniden işliyor. Tabi kokunun yanı sıra burada dikkat etmeniz gereken şey müziğin sizi uykunuzdan uyandırmayacak düzeyde olmasıdır. Yani daha sakin müzikler tercih etmeniz ders çalışırken kolaylık sağlayabilir.

UYURKEN DERS ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar gösteriyor ki uyurken ders çalışmak gerçekten de mümkün.

Ancak burada kritik nokta gündüz öğrendiğiniz şeyleri pekiştirmekten geçiyor. Çalışmalarda yeni bir şey öğrenmenin yanı sıra uyurken gündüz öğrenilen şeylerin daha da pekiştirildiği gözlemlendi. Evde siz kendiniz de bu yöntemleri uygulayarak ders çalışabilir yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: UYKUDA ÖĞRENİRKEN DİKKATLİ OLUN

Diekelmann bu yöntemlerin dikkatli kullanılması gerektiği konusunda da insanları uyarıyor. Hafızayı bir alanda güçlendirirken diğerini zayıflatma ihtimaline de dikkat çekiyor.

Ayrıca bu yöntemlerin çocuklar üzerinde de kullanımının problemler yaratabileceğini ifade ediyor. Diekelmann konuyla ilgili açıklamasında “Uyku, zihinsel olarak savunmasız bir süreç. Ama doğru ve sorumlu kullanıldığında çok büyük potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.