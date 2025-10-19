Manchester United Liverpool deplasmanında galip: 9 yıl sonra Anfield'da kazandı!

Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip, 2. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

2-1 KAZANDI

İkinci yarıda ev sahibi takım aradığı golü 78. dakikada Cody Gakpo ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Manchester ekibi, 84. dakikada Harry Maguire ile öne geçti ve sahadan da 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Manchester United puanını 13'e çıkardı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Liverpool ise 15 puanda kaldı.

9 YIL SONRA ZAFER

Öte yandan Liverpool deplasmanında son olarak 17 Ocak 2016 tarihinde mağlup eden Manchester, bu sonuçla birlikte 9 yıl sonra Anfield'da kazandı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı.