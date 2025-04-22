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 | Dilek Ulusan

İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası

Oyuncu İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 16:49

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Hababam Sınıfı Güle Güle gibi yapımlarda rol alan İlyas Salman, 2022 yılında verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanına hakaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı tarafından da suç duyurusunda bulunulmuştu. İlyas Salman'a istenen ceza belli oldu.

İLYAS SALMAN'A HAPİS CEZASI

Davanın altıncı duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlyas Salman duruşmaya katılmazken, avukatı Selen Sınmaz ve Cumhurbakanı Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi salonda hazır bulundu.

İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası

Savcı, 5 Kasım 2024’te sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Salman’ın ifadelerini ‘tahkir edici’ ve ‘aşağılayıcı’ olduğunu belirtti Ayrıca sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Salman’a yedi bin lira adli para cezası verdi.

İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası

Sıkça Sorulan Sorular

İLYAS SALMAN'IN HASTALIĞI NE?
Konuşmakta güçlük çeken İlyas Salman, uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyor. Yüz felci de geçiren İlyas Salman, uzun süredir konuşmakta güçlük çekiyor.
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ETİKETLER
#ceza
#dava
#İlyas Salman
#Cumhurbaşkanına Hakaret
#İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi
#Magazin
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