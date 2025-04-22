İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Hababam Sınıfı Güle Güle gibi yapımlarda rol alan İlyas Salman, 2022 yılında verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanına hakaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı tarafından da suç duyurusunda bulunulmuştu. İlyas Salman'a istenen ceza belli oldu.

İLYAS SALMAN'A HAPİS CEZASI

Davanın altıncı duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlyas Salman duruşmaya katılmazken, avukatı Selen Sınmaz ve Cumhurbakanı Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi salonda hazır bulundu.

Savcı, 5 Kasım 2024’te sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Salman’ın ifadelerini ‘tahkir edici’ ve ‘aşağılayıcı’ olduğunu belirtti Ayrıca sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Salman’a yedi bin lira adli para cezası verdi.