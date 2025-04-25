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 | Dilek Ulusan

Popstar Rıza Tamer: Sokaklarda yaşadım

Benden Sonra şarkısıyla tanınan müzisyen Rıza Tamer'den yıllar sonra itiraf geldi. Rıza Tamer boşandıktan sonra zor günler geçirdiğini belirterek, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin” diyerek kendisini dinleyen hayranlarına teşekkür etti.

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Popstar Rıza Tamer: Sokaklarda yaşadım
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:06

Bir dönem katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Rıza Tamer, son günlerde sosyal medya yüklediği şarkı videolarıyla tekrar gündeme geldi. Zor günler geçirdiğini belirten Rıza Tamer, "Yıldız yatağından kalkamadı ama halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var" dedi.

RIZA TAMER: ÜÇ YIL BOYUNCA SOKAKTA YAŞADIM

Son dönemde sokakta söylediği şarkılarla sosyal medyada ilgi gören müzisyen Rıza Tamer, Beyoğlu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Popstar Rıza Tamer: Sokaklarda yaşadım

Açıklamalarda bulunan Rıza Tamer, boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söyledi. Tamer; "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin” diyerek kendisine sahip çıkan halka teşekkür etti.

Popstar Rıza Tamer: Sokaklarda yaşadım

Rıza Tamer ardından; "Halka çok borcum var; sevgi borcu, geçmişten kalan günlerin borcu" diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca yeni albümün çıkacağını söyleyen Rıza Tamer; "Biz gençliğimizde böyle müzikler dinledik, gençlerimiz de böyle dinlesin" diyerek albümde nostaljik esintilerin yer aldığını ifade etti.

Popstar Rıza Tamer: Sokaklarda yaşadım

Rıza Tamer, gazetecilerin, "Bugünleri hayal edebiliyor muydunuz?" sorusuna ise "Ben vazgeçmiştim. Boşandım. Boşandıktan sonra aşk acısıyla vazgeçtim. Eşim, dostum, param, pulum... Allah, hepsini benden aldı" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

POPSTAR RIZA TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Katıldığı yarışmayla adını duyuran Rıza Tamer, Deniz Seki ile yaşadığı kavgayla gündemde yer almıştı. Deniz Seki, Rıza Tamer’e ''Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.'' sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere, ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.'' şeklinde cevap vermişti.
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