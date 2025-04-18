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 | Eyüp Ensar Yeşil

Kim Min Jae'ye Premier Lig sürprizi! Dev kulüpler sıraya girdi

Bayern Münih'te forma giyen Kim Min Jae'nin sezon sonunda Chelsea ve Newcastle United'a transfer olabileceği iddia ediliyor.

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Kim Min Jae'ye Premier Lig sürprizi! Dev kulüpler sıraya girdi
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 20:55

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min Jae'nin sezon sonunda Alman takımından ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Foot Mercato'nun yaptığı habere göre; Premier Lig devleri Chelsea ve Newcastle United'ın Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek istediği aktarıldı.

İngiliz ekiplerinin, Güney Koreli stoperin şartlarını öğrenmek için menajeriyle temaslara başladığı belirtildi.

Kim Min Jae'ye Premier Lig sürprizi! Dev kulüpler sıraya girdi

SEZON KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih forması altında 42 maça çıkan Güney Koreli stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.

Kim Min Jae'ye Premier Lig sürprizi! Dev kulüpler sıraya girdi
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Sıkça Sorulan Sorular

Kim Min Jae kimdir?
Kim Min-jae (d. 15 Kasım 1996; Tongyeong, Güney Gyeongsang), stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern München'de forma giymektedir. 2023 yılında SSC Napoli'den 50.000.000 € karşılığında FC Bayern München'e transfer olarak futbol tarihinin en pahalı Asyalı futbolcusu ünvanını elde etmiştir.
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