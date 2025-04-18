Kim Min Jae'ye Premier Lig sürprizi! Dev kulüpler sıraya girdi

Bayern Münih'te forma giyen Kim Min Jae'nin sezon sonunda Chelsea ve Newcastle United'a transfer olabileceği iddia ediliyor.

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min Jae'nin sezon sonunda Alman takımından ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Foot Mercato'nun yaptığı habere göre; Premier Lig devleri Chelsea ve Newcastle United'ın Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek istediği aktarıldı.

İngiliz ekiplerinin, Güney Koreli stoperin şartlarını öğrenmek için menajeriyle temaslara başladığı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih forması altında 42 maça çıkan Güney Koreli stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.