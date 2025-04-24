Hadise ile Seda Bakan dostluğu bitti! Derya Açıkgöz her şeyi anlattı

Magazin dünyasında dostluklarıyla bilinen Hadise ile Seda Bakan'ın arası bozuldu. İddialar hakkında Hadise ile Seda Bakan sessizliklerini korurken, ünlü şarkıcının kardeşi Derya Açıkgöz'den çok konuşulacak hamle geldi.

SEDA BAKAN İLE HADİSE DOSTLUĞU BİTTİ

Sık sık birlikte görüntülenen ve sıkı dost olduklarını belirten Hadise ile Seda Bakan'ın arası açıldı. Hadise, Seda Bakan ile olan fotoğraflarını kaldırırken, ünlü oyuncudan da yeni bir hamle geldi. Seda Bakan, Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ü takipten çıkardı.

Esas Oğlan dizisinde de birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan arasında neler olduğu merak edilirken, Derya Açıkgöz'den de tepki bir tepki geldi. Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine cevap verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi. Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” derken, Seda Bakan'ın Hadise'nin eleştirildiği yorumu beğenmesi dostluğun bitmesine neden oldu.

Seda Bakan, 'Son projede harcattın kendini' yorumuyla Hadise'yi eleştiren yorumu beğenmiş ve bu hamlenin ikisinin arasının açılmasına neden olduğu iddia edildi. Seda Bakan konuyla ilgili; "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu bilerek beğenmediğini ifade etmişti.