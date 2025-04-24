Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hadise ile Seda Bakan dostluğu bitti! Derya Açıkgöz her şeyi anlattı

Esas Oğlan dizisinde beraber rol alan Hadise ile Seda Bakan dostluklarıyla parmakla gösteriliyordu. Hadise ile Seda Bakan'ın arasının açıldığı iddia edilirken, Derya Açıkgöz açıklamalarıyla kafa karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hadise ile Seda Bakan dostluğu bitti! Derya Açıkgöz her şeyi anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 09:36

Magazin dünyasında dostluklarıyla bilinen Hadise ile Seda Bakan'ın arası bozuldu. İddialar hakkında Hadise ile Seda Bakan sessizliklerini korurken, ünlü şarkıcının kardeşi Derya Açıkgöz'den çok konuşulacak hamle geldi.

SEDA BAKAN İLE HADİSE DOSTLUĞU BİTTİ

Sık sık birlikte görüntülenen ve sıkı dost olduklarını belirten Hadise ile Seda Bakan'ın arası açıldı. Hadise, Seda Bakan ile olan fotoğraflarını kaldırırken, ünlü oyuncudan da yeni bir hamle geldi. Seda Bakan, Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ü takipten çıkardı.

Hadise ile Seda Bakan dostluğu bitti! Derya Açıkgöz her şeyi anlattı

Esas Oğlan dizisinde de birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan arasında neler olduğu merak edilirken, Derya Açıkgöz'den de tepki bir tepki geldi. Hadise'nin kardeşi Birkahvebingıybet adlı hesabının iddiasına göre kendisine cevap verdi ve ikilinin dostluğunun bittiğini söyledi. Derya Açıkgöz ayrıca “Ablamın hep yanındayım” derken, Seda Bakan'ın Hadise'nin eleştirildiği yorumu beğenmesi dostluğun bitmesine neden oldu.

Hadise ile Seda Bakan dostluğu bitti! Derya Açıkgöz her şeyi anlattı

Seda Bakan, 'Son projede harcattın kendini' yorumuyla Hadise'yi eleştiren yorumu beğenmiş ve bu hamlenin ikisinin arasının açılmasına neden olduğu iddia edildi. Seda Bakan konuyla ilgili; "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek yapılan yorumu bilerek beğenmediğini ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Karacan yıllar sonra itiraf etti: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.