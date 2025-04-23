Defne Joy Foster’in oğlu Can babasının programına konuk oldu! Annesi hakkındaki soruları cevapladı

Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle üne kavuşan Defne Joy Foster'ın oğlu Can 15 yaşında oldu. Babasının açtığı youtube kanalına konuk olan Can annesi Defne Joy Foster hakkında ilk kez konuştu.

Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz ve yeni eşi Beyza Solmaz, YouTube kanallarında oğulları Can'ı konuk ettiler.Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Can, Kılıç Solmaz, 3 yıldır Amerika'da okuduğunu belirtirken, annesi hakkında Defne Joy Foster hakkında da ilk kez konuştu.

CAN, DEFNE JOY FOSTER HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Defne Joy Foster'ın eşi eşi İlker Yasin Solmaz, oyuncunun ölümünden 8 ay sonra Beyza Solmaz ile nikah masasına oturdu. 15 yıldır evli olan çift açtıkları youtube kanalına Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ı konuk etti. Defne Joy Foster ile ilgili ilk kez konuşan Can, Beyza Solmaz'ın "Rahmetli anne ile ilgili her şeyi biliyorsun. Sana bunlar anlatıldı. Anlattığımız günü hatırlıyor musun? Ne hissetmiştin?” sorusuna , "Şok olmuştum. Ağlamıştım. Ağladığımı hatırlıyorum şok olduğumdan dolayı ağlamıştım.” dedi.

“Seni doğuran annenin sevilmediğini düşündün mü?” sorusuna ise cevap veren Can, “Hayır” derken, çiftin bazı takipçileri Can'a Defne Joy Foster ile ilgili soruların sorulması ve yayınlanmasına tepki gösterdi.

3 yıldır Amerika'da okuyan Can Kılıç Solmaz, ABD'deki yaşamı hakkında, "'10. sınıfa gidiyorum. 3 senedir Amerika'da okuyorum, bayağı mutluyum. Sabahokuliçin 6.30'da kalkıyorum. Dersim 7.50'de başlıyor. 12'de yemeğim oluyor, bazen oradan bazen evden yiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynarım.'' dedi.